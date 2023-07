Najnowocześniejsze łodzie ratownicze trafiły do OSP w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin] Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin] Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin] Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin] Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin] Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin]

Pierwszy raz w historii tak nowoczesny sprzęt trafia do Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki z zachodniopomorskiego otrzymały łodzie ratownicze.

Kupiono je ze środków z rezerwy budżetowej państwa. Dziś w Gryfinie jednostki odebrały swój sprzęt.



Konieczne jest doposażanie OSP, bo druhowie muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami -

powiedział Jarosław Tomczyk, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.



- Te braki sprzętowe pokazała między innymi ta katastrofa ekologiczna. Uwydatniło się, jakie dokładnie potrzeby miały jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza z tej części zachodniej województwa zachodniopomorskiego w momencie, gdy powstała ta trudna sytuacja i trzeba był się zmagać z tymi działaniami - dodał Tomczyk.



O potrzebie zakupu sprzętu mówili strażacy, spełniliśmy ich oczekiwania - podkreślił Leszek Dobrzyński, poseł PiS: - Nie minęło nawet kilka miesięcy od tamtych rozmów, i jak mówią "mówisz i masz". To oczywiście nie jest też takie proste i wymagało różnych czynników, ale się w rezultacie udało.



To ważne, by strażacy mieli dobry sprzęt - podsumował poseł PiS Artur Szałabawka: - To są łodzie porządne, bardzo mocne, odpowiednio wyposażone i to w sposób taki, który gwarantuje dobre działanie.



Dziś w Gryfinie przekazano pierwszą partię łodzi o wartości ponad 1 mln złotych. Trafią do OSP z terenów nadodrzańskich i Zalewu Szczecińskiego: OSP Lubczyna, OSP Brzózki, OSP Radziszewo, OSP Widuchowa, OSP Mieszkowice, OSP Międzyzdroje.