Nowe połączenia z lotniska w Goleniowie

Lotnisko w Goleniowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Bułgaria i Turcja był strzałami w dziesiątkę, teraz czas na kolejne kierunki - w przyszłe wakacje samoloty czarterowe z lotniska w Goleniowie mają latać m.in. do Grecji.

Teraz można dolecieć do Antalyi w Turcji i Burgas w Bułgarii. Nad uruchomieniem połączeń trwają już rozmowy.



- Nasze plany, to jest: latać po całym świecie. Ale mówiąc realnie chcielibyśmy, żeby pojawiła się Turcja egejska, czyli inny zakątek, mniej odwiedzany, ale bardzo atrakcyjny i wyczekiwany przez tych, którzy do Turcji latają dość często. No, i również odwieczny kierunek, który jest hitem z innych lotnisk, to wyspy greckie. U nas jeszcze ich nie znamy, ale bardzo mocno przekonujemy tour-operatorów do tych dwóch kierunków - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik Portu lotniczego Szczecin Goleniów im. NSZZ Solidarność.



W siatce mają się pojawić loty również do Katowic i Rzeszowa. Trwają prace nad uruchomieniem lotów do Włoch czy Hiszpanii.