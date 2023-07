Szczeciński raper traci słuch

Raper Sobota. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

O swoich problemach zdrowotnych Sobota poinformował w mediach społecznościowych. W filmie skierowanym do swoich fanów tłumaczył m.in. dlaczego nie gra koncertów i opóźniła się premiera nowego klipu.

Muzyk potrzebował miesięcznej przerwy.



- Posypało mi się zdrowie. Niestety, w tym wszystkim jeszcze tracę słuch na jedno ucho. W tej chwili udało się zatrzymać postępowanie utraty tego słuchu, ale niezbędna będzie operacja, żeby cokolwiek odzyskać. W 100 procentach tego nie odzyskam, ale walczymy, żeby go nie stracić całkowicie i żeby nie stało się nic z drugim uchem - powiedział.



Jak dodał problemy z słuchem utrudniają mu pracę.



- Jest to bardzo trudne, jeśli chodzi o granie koncertów, bo raz, że mam problemy z błędnikiem, a dwa: czasami w klubach nie ma odpowiedniego nagłośnienia i nie słyszę - opowiadał.



Sobota zapowiedział na piątek premierę swojego najnowszego klipu do kawałka pt. "Czego Więcej Chcieć".