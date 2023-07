Miody, sery, mydło i powidło, czyli Jarmark Jakubowy trwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tłumy mieszkańców zgromadziły się wokół szczecińskiej katedry - rozpoczął się Jarmark Jakubowy.

Prawie 300 wystawców z Polski i zagranicy rozstawiło się ze swoimi produktami wokół placu Orła Białego w Szczecinie. To okazja dla mieszkańców by m.in. posmakować regionalnych produktów takich jak sery z Podlasia czy miody z Barlinka.- Za każdym razem są nowe stoiska. Jest ciekawie. - Moja córka mieszka w Poznaniu, jest akurat w Szczecinie i na pewno tu przyjdzie z dziewczynami. - Paprykarz szczeciński..., szukamy pamiątki związanej ze Szczecinem. - Namówię męża, żeby kupił swoim koleżankom, bo chodzi o zakup dla koleżanek. - Miody: rzepakowy i gryczany. Są stosowane na układ krążenia, na serce... - mówili kupujący.Jarmark Jakubowy wokół szczecińskiej katedry potrwa do niedzieli. Podczas wydarzenia zaplanowano również koncerty i zwiedzanie katedry z przewodnikiem.Głównym organizatorem Jarmarku Jakubowego jest parafia pw. św. Jakuba Apostoła.