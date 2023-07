Mieszkańcy Glewic przeciwni budowie spalarni [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Glewic sprzeciwiają się budowie spalarni odpadów medycznych w ich miejscowości. Inwestycja ma powstać na gruntach należących do Portu lotniczego Szczecin-Goleniów.

Pieniądze ze sprzedaży terenu mają być przeznaczone m.in. na rozbudowę terminala pasażerskiego. Glewiczanie obawiają się smrodu i zapowiadają, że do budowy tej inwestycji nie dopuszczą.



- Zobaczycie, zatrzymamy samoloty na lotnisku! - Jestem przeciwny, żeby takie coś budowali, bo to jest szkodliwe dla nas i dla naszych dzieci. - Te pyły będą przecież gdzieś osiadało. - Truć będą ludzi. - Każdy ma soje pole, ogród, każdy o to dba. Ja uprawiam pomidory, buraczki... - Mamy traktory, kombajny, zablokujemy! Żaden samolot nie wyleci z lotniska, żaden. - Myślę, że jakoś damy sobie z tym radę i wygramy tę sprawę - mówili.



Z tą firmą nie podpisaliśmy umowy na sprzedaż czy dzierżawę terenu, tylko umowę rezerwacyjną, w której zawarliśmy warunki jej sprzedaży - mówi Krzysztof Domaglski, rzecznik portu lotniczego



- Co do sprzedaży, będzie mogło do niej dojść, jeśli uzyskają wszelkiego rodzaju zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Stąd też dowiedzieli się mieszkańcy gminy Goleniów, przez co mogą składać swoje wnioski, mogą protestować, mogą uzasadniać swoje obawy - powiedział Domagalski.



W środę z mieszkańcami Glewic spotkał się poseł PiS, Leszek Dobrzyński, który zapowiedział interwencję w tej sprawie.



- Żeby wszystkie badania, które mają być przeprowadzone, wszystkie opinie, które mają być wydane, żeby były przeprowadzone niezwykle dokładnie i drobiazgowo, żeby nie było tu żadnej omyłki - podkreślił.



Wkrótce z delegacją protestujących mieszkańców Glewic ma również spotkać się wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.