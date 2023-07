Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Uderzyli butelką w głowę, kopali i bili po całym ciele - brutalne pobicie w Sławnie.

Trzech mężczyzn usłyszało zarzut pobicia. Dwaj z nich: 19- i 25-latek trafili do tymczasowego aresztu. Spędzą w nim trzy miesiące - zdecydował sąd. Trzeci ma dozór policyjny.



Ofiarą był 27-latek. Sprawcy zaatakowali go w środę w pobliżu parku miejskiego. Trafił do szpitala.



Sprawców policjanci zatrzymali następnego dnia; grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.