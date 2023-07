Ptasia grypa w regionie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ptasia grypa potwierdzona w Szczecinie - północ miasta została objęta strefą zakażenia. Chodzi o Stołczyn i Skolwin i wyspy na Odrze.

To po tym, jak pod koniec czerwca w okolicy "betonowca" w Dąbiu odnaleziono kilkanaście martwych mew.



To nie pierwszy tego typu przypadek, dotyczący właśnie mew śmieszek - mówił Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr n. wet. Maciej Prost: - To jest gatunek mewy, który szczególnie okazał się wrażliwy na ten podtyp wirusa, który jest obecny w środowisku. Tak, ten wirus jest w województwie zachodniopomorskim.



Strefą w Szczecinie objęto - wyspy: Rybi Ostrów, Mewia Wyspa, Ostrów Żurawi, Kacza Wyspa, Wyspę Dębina na północ od Kanału Leśniczówka i część wyspy Skolwiński Ostrów leżącą w gminie Miasto Szczecin, a także w dzielnicy Północ osiedla: Skolwin i Stołczyn. Strefa zakażenia wyznaczona została również w gminie Police i Goleniów.



W tych miejscach zaleca się utrzymywanie drobiu i innych ptaków w zamknięciu, stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia. A także przechowywanie wody, paszy i ściółki - przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w gospodarstwie - w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami.