Straż Graniczna w Letnim Studiu RS. Może warto aplikować o pracę? [WIDEO]

To praca, ale przede wszystkim misja - tak o swoim zawodzie mówią szczecińscy strażnicy graniczni.

- To misja i tradycja. Musimy pamiętać, że ochrona granic to historia Polski, to historia niepodległości. To wszystko ma znaczenie - podkreślił.



- Nowy dzień to nowe przygody. Za każdym razem jest inaczej; nigdy nie wiadomo, kogo się spotka. Jest ciekawie, interesująco, nudy nie ma. Trzeba być sprawnym, ale też sprawnym umysłowo, bo niektórych rzeczy siłowo się nie załatwi - dodał młodszy chorąży Miłosz Kalinowski.

Formacja szuka teraz chętnych do pracy. Komendant straży w Szczecinie, Zbigniew Pałka podkreślał w Letnim Studiu Radia Szczecin, że to więcej niż zwykły zawód.Na monotonię narzekać nie można.Żeby dostać się do Straży Granicznej trzeba przejść testy sprawnościowe. Nie ma limitu wieku.Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej