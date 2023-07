Osobówka uderzyła w TIR-a, który z rozpędem wypadł z drogi [WIDEO]

źródło: Facebook/ Krzysztof Wiśniewski

To kilka sekund, które mrożą krew w żyłach. Ciężarówka jedzie drogą wojewódzką nr 175, nagle w jej bok uderza osobówka. Po uderzeniu rozpędzona ciężarówka zjeżdża na pole.

To wypadek, do którego doszło w Mielenku Drawskim. Ciężarówka jechała od strony Kalisza Pomorskiego do Drawska.



Poszkodowany został mężczyzna, który kierował samochodem osobowym i trafił pod opiekę ratowników medycznych. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia ustala policja.



Nasz słuchacz i świadek Krzysztof Wiśniewski wysłał nam film z tego zdarzenia.