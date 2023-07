Pięć milionów złotych na domy pomocy w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie 5 milionów złotych dodatkowej rządowej pomocy finansowej trafi do Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim.

Zwiększą się też stawki za opiekę nad niepełnosprawnymi.



- Tą drogą będziemy iść nadal. Rząd Rzeczypospolitej będzie rządem Rzeczypospolitej solidarnej. Będziemy dostrzegać te troski i potrzeby - zapewnił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.



Chodzi o to, by osoby słabsze nie były osamotnione w społeczeństwie.



- Musimy bardzo mocno uważać i zwracać uwagę, na to jakim jesteśmy społeczeństwem jeśli chodzi o ludzi słabszych, o ludzi niepełnosprawnych, o ludzi potrzebujących pomocy, o tych, którzy - często nie ze swojej winy - nie potrafią sobie w życiu poradzić, albo mają w życiu gorzej. I dopiero kiedy połączymy te dwie sfery, dopiero możemy być państwem poważnym - dodał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



Stargard stworzył system opieki nad osobami niepełnosprawnymi.



- Stworzony model wsparcia umożliwia osobom dorosłym pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Bo mamy dla osób z najcięższą niepełnosprawnością, najmniej samodzielnych tę placówkę, czyli Środowiskowy Dom Pomocy, który rehabilituje również w obszarze rehabilitacji społecznej, prowadzi różnego typu programy terapii dla osób właśnie z niepełnosprawnością intelektualną - zaznaczył prezydent Stargardu, Rafał Zając.



W Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Stargardzie, gdzie poinformowano o dodatkowych pieniądzach na tego typu działalność przebywa dziennie nawet 40 osób.



Prowadzi je Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które w ramach tej puli pieniędzy również otrzyma dodatkowe wsparcie.