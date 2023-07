Kabriolet, opuszczony dach, a pasażerowie zamiast na siedzeniach siedzą na karoserii - to obrazek z jednej z ulic Międzywodzia.

Przejazd nagrał inny kierowca, a film został umieszczony na profilu StopCham Widać na nim, że pasażerowie to młodzi ludzie. I choć samochód nie poruszał się szybko, to i tak było to niebezpieczne, a do tego niezgodne z prawem.Czy kierowcę i pasażerów spotkały konsekwencje - tego nie wiadomo. Pod filmem jednak posypały się ostre komentarze. Internauci zwracają między innymi uwagę, że to powszechny obrazek w nadmorskich miejscowościach.