To jedna z najważniejszych inwestycji szpitala wojewódzkiego w Szczecinie: na dachu placówki przy ul. Arkońskiej powstało nowoczesne lądowisko dla śmigłowców. Płyta jest podświetlana w różnych kolorach.

Wszystko po to, by lądowisko było doskonale widoczne dla pilota śmigłowca. Wymalowana została na nim charakterystyczna dla takich miejsc litera H. Jest również napis: Szczecin SOR Arkońska.



Nowy budynek ma pięć pięter - 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Znajdą się w nim dwa oddziały szpitalne dla dorosłych i dla dzieci, a także poradnie specjalistyczne.



Budynek ma przyjąć pierwszych pacjentów jesienią.



Całkowity koszt budowy i wyposażenia to prawie 70 milionów złotych. Szpital na inwestycję otrzymał blisko 60 mln zł z Unii Europejskiej i prawie 7 mln zł z budżetu państwa.