ARP chętna do budowy terminalu kontenerowego

Kolejna spółka chce dołączyć do konsorcjum, które wybuduje terminal kontenerowy w Świnoujściu. To Agencja Rozwoju Przemysłu.

Konsorcjum dziś tworzą dwie firmy: z Belgii i Kataru.



- Agencja jest bardzo zainteresowana, występowała nawet w przetargu, ale finalnie nie złożyła oferty, ponieważ w jakiś sposób porozumieli się z konsorcjum i oni sobie te rozmowy prowadzą. Jest bardzo prawdopodobne, że będą członkiem tej specjalnej, celowej spółki, która została powołana do budowy - mówi prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Krzysztof Urbaś.



O zainteresowaniu rządowej agencji inwestycją w Świnoujściu świadczy obecność jej prezesa podczas podpisania umowy przedwstępnej pomiędzy konsorcjum a Zarządem Portu.



- Wszystko zależy od projektu, jaki będzie projekt, jak szybko to będzie procedowane - dodał.



Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, którą powołano do ratowania firm znajdujących się w trudnej sytuacji. W ostatnich latach ARP zmieniła profil działalności i zaczęła się angażować w różne przedsięwzięcia biznesowe.