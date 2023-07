Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym podwodnym tunelem w kraju. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tunel w Świnoujściu przez kilka godzin będzie zamknięty - przeprowadzony zostanie przegląd i konserwacja urządzeń.

Wymienione zostaną oprawy oświetlenia, czyszczona będzie kanalizacja i odbędą się testy nagłośnienia.



By jak najmniej utrudnić przejazd kierowcom, tunel zamknięty zostanie w nocy. Tak będzie z wtorku na środę. Przejazd będzie niemożliwy od północy do godz. 4.



W tym czasie kierowcy proszeni są o korzystanie z przeprawy Warszów. Promy Bielik będą przewozić auta według obowiązującego rozkładu.



Kolejne wyłączenie tunelu zaplanowano od 27 do 28 lipca w godz. 23:30-1:30.



Odbędą się wtedy testy ruchu wahadłowego w przeprawie.