Piknik 800 Plus. "Zależy nam na polskich dzieciach" [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Szczecinie podczas Jarmarku Jakubowego ruszył pierwszy w regionie piknik rodzinny, w trakcie którego można poznać szczegóły programu "Rodzina 800+", który wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Na pikniku są gry i zabawy dla dzieci, słodkości m.in. wata cukrowa. A dla dorosłych: punkt o programie "Rodzina 800+". Imprezę dla rodzin zainaugurował wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Zależy nam na polskich dzieciach, na przyszłości naszych dzieci. Za te pieniądze można wykupić zajęcia dodatkowe, można pójść na basen, do kina czy teatru. Można załatwić sprawy, których wcześniej załatwić nie było można. I chcemy o tym mówić rodzinom - mówi wojewoda.Piknik rodzinny z Programem 800+ spodobał się mieszkańcom Szczecina: - To jest fajne rozwiązanie, bo dzieci mają zajęcie, kreatywnie spędzają czas. Sam piknik: fajny pomysł, bo - jak widać - jest dużo mieszkańców, żeby uczestniczyć - przyznała jedna z uczestniczek pikniku.Jedna z mieszkanek Szczecina, która przyszła na piknik rodzinny jest zadowolona ze wzrostu świadczenia na dzieci z 500 do 800 złotych: - Każdej rodzinie, w której są dzieci przydają się dodatkowe pieniądze. Każda kwota jest ważna...Program rodzina 500+, a od nowego roku 800+ jest zmianą epokową dla polskich rodzin - zaznacza poseł PiS, Artur Szałabawka.- My na tej zmianie się nie zatrzymujemy: jak widać, waloryzujemy, idziemy do przodu, bo zależy nam na tym, żeby społeczeństwo żyło godnie w naszym kraju. Ale też aspekty demograficzne, o którym tak dużo się mówi, że program 500 Plus tych problemów nie rozwiązał. To proszę sobie wyobrazić co by było, gdyby program 500 Plus w 2016 roku nie zaistniał - dodaje poseł PiS Artur Szałabawka.- Ten program odmienił politykę społeczną w Polsce - podkreśla poseł PiS, Leszek Dobrzyński: - Po raz pierwszy okazało się, że rodziny można naprawdę solidnie wspomagać.Piknik z rodziną 800+ potrwa do godziny 20.