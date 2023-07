Jarmark Jakubowy pełną parą! Warto! [ZDJĘCIA]

Jarmark Jakubowy. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Jeśli zastanawiacie się, co zjeść na obiad lub przekąsić po śniadaniu - odpowiedz czeka na jarmarku jakubowym w Szczecinie.

- Wstawać, głodomory, do górala Jaśka, na oscypka z żurawinką, z boczusiem, zapraszam. Mam oscypki owcze, kozie, bunce nasze tradycyjne... - zachęcał góral Jasiek.



- Trzeci dzień u niego robię zakupy. Same oscypki, oryginalne - przyznał klient.



- Przyjechaliśmy spod Warszawy. Mamy tu chałwy, są naturalne, pochodzą z Turcji, to nasz produkt premium - zachwalał kolejny sprzedawca.



- Takiej mnogości straganów to już dawno nie było. Z przyjemnością wracam do tych klimatów. Jeszcze dużo przed nami. Jest miło i bardzo fajnie. - Tu jest wiele rzeczy do zobaczenia. Bardzo serdecznie zapraszamy - mówili inni klienci.



Oprócz jedzenia na Jarmarku Jakubowym są też pamiątki, rękodzieło, ubrania, czyli mydło i powidło.



Dziś punkty handlowe 300 wystawców z kraju i zagranicy będą czynne do godz. 22.