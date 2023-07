Obraz patrona już w szczecińskiej katedrze [ZDJĘCIA]

Poliptyk przedstawiający postać św. Jakuba Apostoła w szczecińskiej katedrze. Obraz patrona Bazyliki Archikatedralnej namalował pan Mieczysław Chruściel.

Praca nad nim trwała dwa lata. To w sumie osiem obrazów, w tym centralnie umieszczone dwa duże ponad 3-metrowe: Postać św. Jakuba i po nim drugi obraz św. Jakuba nad panoramą Szczecina widzianą z perspektywy wieży katedralnej. Poza tym są sceny z życia i męczeństwa św. Jakuba, a także herb Archidiecezji i katedry.







Św. Jakub Apostoł jest patronem m.in. pielgrzymów, a to właśnie Szczecin jest na pielgrzymim szlaku do Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób św. Jakuba.



- Na obrazie jest młodzieńcza twarz św. Jakuba - mówi Mieczysław Chruściel. - Św. Jakub jak był powołany przez Pana Jezusa nad Jeziorem Galilejskim, był młodym człowiekiem, wspólnikiem św. Piotra, razem łowili ryby. Ktoś mi mówił, że jeden z księży, którzy prowadzą obecnie rekolekcje, zwrócił uwagę na to, że to twarz młoda, miła, uśmiechnięta. I myślę, że będzie to z pożytkiem dla pozyskiwania młodzieży do naszej katedry do Kościoła w ogóle.Pan Mieczysław namalował do katedry także obrazy: beatyfikacyjny Jana Pawła II, obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, a także św. Judyty Tadeusza i św. Faustyny Kowalskiej.W przyszłym roku pan Mieczysław będzie obchodził 50 lat pracy zawodowej jako... ginekolog, a maluje od około trzydziestu. Jak mówi, w Szczecinie nie było uczelni artystycznej, ani nawet wydziału architektury, kiedy zdawał maturę.- Miałem ochotę studiować, a przynajmniej aplikować do studiowania w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale jestem jedynakiem, posłuchałem mamy i wybrałem studia medyczne - mówi pan Mieczysław.Obraz waży 235 kilogramów. Poświęcenie obrazu podczas wtorkowego odpustu w katedrze.A Jarmark Jakubowy związany z uroczystościami odpustowymi potrwa przy szczecińskiej katedrze do niedzielnego wieczora. Tu szczegółowy program Jarmarku