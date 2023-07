Takie rzeczy tylko w szczecińskiej katedrze

Bazylika Archikatedralna w Szczecinie to drugi pod względem wysokości, po bazylice licheńskiej, kościół w Polsce. Ma ponad 110 metrów. Świątynię można zwiedzać podczas Jarmarku Jakubowego.

Przewodniczka opowiada m.in. o niecodziennej płaskorzeźbie, związkach miasta z wicepremierem rządu sanacyjnego a także o tym, co Maksymilian Kolbe ma wspólnego ze Szczecinem.Będąc na Jarmarku, warto zajrzeć do katedry i posłuchać opowieści miejskiej przewodniczki Ludmiły Kopycińskiej, która zaprasza na taras widokowy, bo jak podkreśla, to jedyny hełm wieży w Polsce, który ma szklane okna.- To jest miejsce, z którego najpiękniej widać Szczecin. Szczecin jest jak na dłoni - mówi pani Ludmiła.W samej katedrze, w Kaplicy Portowców, można też zobaczyć Matkę Bożą na trzech śledziach, co jest zaskoczeniem również dla zagranicznych turystów.- Przez ładnych parę lat, ja nie pamiętam, odkąd to godło kupców handlujących solą i śledziami w średniowieczu, żeby ktoś mi powiedział, że widział coś podobnego. Matka Boża w otoczeniu świętych, z Dzieciątkiem, na trzech śledziach, jest tylko u nas - zapewnia przewodniczka.W Kaplicy Ludzi Morza jest popiersie Eugeniusza Kwiatkowskiego. Członek rządu sanacyjnego II RP, wicepremier, twórca Polski morskiej, ma też zasługi dla Szczecina.- Dzięki jego staraniom znalazły się fundusze na odbudowę trzech strategicznie ważnych portów polskich: Gdynia, Gdańsk i Szczecin - mówi Ludmiła Kopycińska.Zwiedzanie katedry z przewodnikiem także w niedzielę o 16. Szczegółowy program Jarmarku Jakubowego