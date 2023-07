Ruch pojazdów i bezpieczeństwo w tunelu pod Świną będzie jednym z tematów niedzielnego wydania "Lata Kierowców".

Obserwujemy zwiększone natężenie ruchu do Świnoujścia po otwarciu tunelu - podkreśla Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Pierwsze tygodnie to znaczące natężenie, to zbiegło się z okresem wakacyjnym. 100 tys. pojazdów tygodniowo to bardzo duży ruch.- Warto się stosować do oznaczeń, które są w tunelu - dodaje Łukasz Lendner. - Z tych zdarzeń, gdzie jest zawracanie czy wycofywanie, to jest błędne zastosowanie się do nawigacji i wjechanie nie w kierunku portu i wtedy jest jakaś próba zawracania. Lepiej już przejechać tunelem do końca, zawrócić na wyspie Uznam i z powrotem dojechać. To będzie kilka minut, żeby nie powodować niebezpiecznych zdarzeń.Audycja "Lato Kierowców" z Radiem Szczecin po godzinie 14.