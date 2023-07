Przed podróżą odpowiednio zabezpieczmy przewożone zwierzęta - ostrzega policja. O tym, jak to ważne przekonał się kierowca samochodu osobowego, który stracił panowanie nad kierownicą na drodze wojewódzkiej nr 151.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu pomiędzy Choszcznem a Reczem. Kierowca uderzył w drzewo.



Pojazdem podróżowały dwie osoby, które zostały poszkodowane i przewiezione do szpitali. A wszystko przez kota, który wskoczył na kierowcę. Zwierzę było przewożone w koszyku, w pewnym momencie jednak wyskoczyło z niego i wskoczyło na klatkę piersiowa kierowcy.



Policjanci przypominają, by zwierzęta przewozić odpowiednie zabezpieczone, żeby nie mogły swobodnie poruszać się po aucie.