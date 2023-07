Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Utrudnienia pojawią się przy placu Szarych Szeregów. Kładziona będzie tam nowa nawierzchnia, w ramach przebudowy alei Wojska Polskiego.

Jutro prace ruszają przy wlocie w aleję. Jezdnia będzie zawężona. Prace mają potrwać do piątku.



Przebudowa alei Wojska Polskiego obejmuje śródmiejski odcinek, czyli fragment od Placu

Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej oraz odcinka ulicy Śląskiej.



Koszt przebudowy to ponad 43 mln zł.