Ruch drogowy na zachodniopomorskich trasach. Byliśmy w centrum dowodzenia [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Setki kamer na drogach, dwóch inspektorów obserwujących ponad 60 monitorów 24 godziny na dobę, czuwający nad bezpieczeństwem na trasach naszego regionu. To Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, gdzie nadzorowany jest ruch samochodów poruszających się po drogach krajowych ekspresowych i autostradzie A6.

- Tu obserwujemy ruch drogowy, żeby wiedzieć, co się dzieje na naszych trasach - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Mamy system kamer, nasi pracownicy mogą sterować tymi systemami.



- Staramy się, żeby utrudnienia nie stwarzały zagrożenia - mówi dyżurująca. - Utrudnienia na drogach są raportowane o określonych porach. Trzeba być czujnym, szybko reagować. To odpowiedzialna praca.



Ostrzeżenia od drogowców przekazujemy na bieżąco w wiadomościach Radia Szczecin i serwisach "Auto radio". W sezonie, jak co roku, jak ominąć korki na trasach regiony podpowiadamy także w audycji "Lato Kierowców" z Radiem Szczecin - na naszej antenie w niedzielę od godziny 14.00.