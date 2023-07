Pies, który łapie bandziorów w Letnim Studiu Radia Szczecin [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"To nie tylko wspólna praca - to przyjaźń" - tak młodszy aspirant Piotr Szczepanowski ze szczecińskiej policji mówi o współpracy ze swoim służbowym psem - Karłem.

O ich dokonaniach nie raz informowaliśmy na naszej antenie: wspólnie łapią przestępców, ale biorą też udział w poszukiwaniu osób zaginionych. Takie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie relacja łącząca tych funkcjonariuszy.



- Prywatnie jest to mój przyjaciel; wpatrzony we mnie, w smakołyki, w zabawę... To pies patrolowo-tropiący, czyli musi szukać ludzi, ludzkie ślady traseologiczne. Ale pomaga nam też łapać bandziorów. Przy czym piesek łapie - wiadomo - zębami - wyjaśniał Piotr Szczepanowski.



Patrol odwiedził Letnie Studio Radia Szczecin z okazji Dnia Policjanta.