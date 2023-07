Założenia specustawy: Nowe przepisy w sprawie firm zrzucających do Odry zasolone ścieki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin] Cała konferencja.

Firmy, które zrzucają do Odry zasolone ścieki, będą więcej płacić za usługi wodne. To jedno z założeń specjalnej ustawy dotyczącej Odry, którą przyjął Sejm, a która teraz jest w Senacie.

Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś na konferencji w Szczecinie zaznaczył, że firmy będą miały kilka lat na dostosowanie się do nowych przepisów.



- Stąd te zachęty dla tych zakładów, które odprowadzają wody zasolone, żeby do 2030 roku odpowiednio wyposażyły się w technologie odsalające - powiedział Woś.



Duże nadzieje z specustawą w sprawie Odry wiąże poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Powołuje ona m.in. Inspekcję wodną z policyjnymi uprawnieniami.



- Przede wszystkim ona wiele ułatwia, wiele nowych rozwiązań narzuca. Zwłaszcza tych kontrolnych; zwłaszcza tych, jeżeli chodzi o m.in. kontrolę zasolenia, o kontrolę nad oczyszczalniami ścieków, o kontrolę nad wydalaniem wszelkich nieczystości przemysłowych - powiedział Dobrzyński.



Nie można zapewnić, że problem złotej algi się nie powtórzy - zaznaczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Ja mam nadzieję, że nie, ale dziś nikt, na pewno ja takiej gwarancji dać nie mogę i nawet nie będę silił się, żeby w procentach to określić, bo byłbym niewiarygodny. Musimy bardzo mocno monitorować rzekę, uważać na każdy sygnał i nie lekceważyć żadnego, nawet najmniejszego sygnału.



Jak informują Wody Polskie, przygotowanie projektu specustawy, już spowodowało, że wiele firm rozpoczęło projektowanie instalacji mających zapobiegać zasoleniu Odry.