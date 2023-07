Politechnika Morska zakończyła rekrutację, będzie więcej studentów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

10 procent więcej studentów przyjęła Politechnika Morska w tym roku. Właśnie zakończyła się rekrutacja. Mamy 920 studentów i nabór przebiegł bez problemów, mamy obsadzone wszystkie kierunki, mówi Agnieszka Deja prorektor do spraw kształcenia Politechniki Morskiej.

- Największą popularnością cieszyła się nawigacja, logistyka oraz informatyka. Coraz częściej młodzi ludzie również korzystają z tej naszej oferty nie pływającej. Jeśli chodzi o liczbę kandydatów, to kierunek mechatronika oraz inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe. Odnotowaliśmy tutaj dwukrotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego - mówi Deja.



Około 30 procent studentów na Politechnice Morskiej to obcokrajowcy.



- Nie ukrywamy, że mieliśmy troszeczkę więcej tych obcokrajowców ze względu na sytuację polityczną, gospodarczą i tych studentów z Ukrainy było nieco więcej. Teraz ta sytuacja powiedzmy, że się ustabilizowała i mamy bardzo dużo zgłoszeń kandydatów, którzy chcą u nas studiować naprawdę z całego świata. Także cieszymy się, bo to pokazuje, jak właśnie nasza uczelnia jest odbierana na świecie - dodaje Deja.



Uczelnia zorganizuje jeszcze drugi nabór. Jest to związane z tym iż studenci mogą ubiegać się o miejsca na kilku uczelniach wyższych i często później z nich rezygnują.