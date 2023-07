Co robić gdy nad morzem pada? Sprawdziliśmy

Fot. pixabay.com / sourabhkrishna806 (CC0 domena publiczna)

Co robić, gdy pogoda nad morzem nie sprzyja plażowaniu? Nasz reporter sprawdził, jakie plany mają turyści na nieco mniej słoneczne dni.

Pakowanie walizek przed urlopem turyści często zaczynają od zabrania wszystkich rzeczy niezbędnych do plażowania. Co jednak zrobić, gdy słońce schowa się za chmurami, a z nieba popada deszcz?



Turyści w Kołobrzegu mówią, że niekoniecznie chowają się w hotelach i pomimo wszystko spędzają czas na świeżym powietrzu i co najważniejsze, nie tracą dobrego humoru.- Na latarnię, na molo można pójść, do muzeum. - Piękny jest Kołobrzeg, macie piękne trasy, można pobiegać. Bardzo fajnie. - Nie można narzekać. Piękne statki pływają.



Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także kołobrzeskie baseny. Angelika Milczarek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznaje, że podczas załamania pogody miejska pływalnia przy hali Milenium przeżywa oblężenie.- Jeżeli jest deszcz to mamy tutaj naprawdę kolejki niesamowite. Musimy sobie radzić, żeby logistycznie poukładać.



Pogoda nad morzem najbliższych dniach ma nie rozpieszczać. Temperatury oscylować będą co prawda w okolicach 20 stopni Celsjusza, ale rozpoczynający się tydzień przyniesie także opady deszczu.