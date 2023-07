Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał już sądowy zakaz prowadzenia samochodu, bo kierował pod wpływem, ale to go nie powstrzymało i znowu wpadł w czasie policyjnej kontroli i znowu, wydmuchał prawie promil.

Prokurator rejonowy Szczecin-Śródmieście skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny.



Złapano go w kwietniu na ulicy Krzywoustego, sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie kierowcy Passata. Teraz stanie przed sądem, grozi mu od 3 miesięcy do 7 i pół roku za kratami.