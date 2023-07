Z Pustkowa na Jasną Górę

Z Pustkowa spod repliki krzyża na Giewoncie na Jasną Górę. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy we wtorek z nadmorskich miejscowości. Najpierw o 7 ze Świnoujścia, a dwie godziny później z Pustkowa spod repliki krzyża na Giewoncie.

Największa zmiana wystąpi na trasie Świnoujście-Wolin - mówi ks. Karol Łabenda, dyrektor pielgrzymki. - Tam trasa ulegnie całkowitej zmianie. Pielgrzymka po raz pierwszy będzie szła przez Międzyzdroje, przez Ładzin do Wolina. Jest to związane z remontem drogi do Świnoujścia.



Ze względu na długość pielgrzymki, wiele osób wybiera jeden lub dwa dni wędrówki - dodaje ks. Łabenda. - Widzimy to też z Pustkowa, kiedy wyrusza grupa, jak w ubiegłym roku, 120-140 osób, gdzie faktycznie większość szła jeden dzień i wrócili do dalszego plażowania i odpoczynku i którzy wyruszają co roku. Będąc tu wiedzą, że pielgrzymka wychodzi i się tu pojawiają.



Największa grupa wyruszy w sobotę ze Szczecina. Zapisy pod adresem szczecinska.pl.