Niemiecka gra w sprawie Odry. Blokowanie koniecznych inwestycji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Strona niemiecka domaga się renaturalizacji rzeki Odry, tymczasem nie podejmuje takich działań wobec rzek w Niemczech - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

Niemcy zabiegają, aby wstrzymać budowę ostróg na rzece oraz zmienić polsko-niemiecką umowę o Odrze.



- Mówię o faktach, nie podaję ocen: Niemcy są przeciwni pracom regulacyjnym na Odrze, a motywacja jest teoretycznie środowiskowa. Jeśli ona jest środowiskowa, to dlaczego nie naturalizują brzegu u siebie? Jeżeli tak bardzo dbają o środowisko, to dlaczego zajmują się akurat Odrą, a nie zajmują się Renem, Sprewą, Hawelą?! - retorycznie pytał wojewoda.



Umowa zakłada m.in. przeprowadzenie prac na Odrze, które mają zwiększyć głębokość rzeki. Ma to też aspekt przeciwpowodziowy, gdyż ma umożliwić żeglugę lodołamaczy po Odrze.



- Jest tak, że dziś realizujemy swoje interesy, chcemy dbać o rzekę. Te rozwiązania, o których mówił pan prezes, są szalenie ważne, żeby rzeka mogła funkcjonować w trybie środowiskowym, ekologicznym, ale także gospodarczym. I my mówimy to otwarcie. Jeśli nasi sąsiedzi to zrozumieją, to dobrze, jeśli nie zrozumieją, to my dalej będziemy realizować nasz interes - zapowiedział.



Umowa polsko-niemiecka w sprawie Odry została przyjęta w 2015 roku, po ośmiu latach negocjacji. Zakłada pogłębienie Odry do 1.80 m oraz Jeziora Dąbie, a także przeprowadzenie szeregu prac hydrotechnicznych na tzw. Odrze granicznej.