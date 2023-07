Pierwsi pielgrzymi już na trasie. "20 dni to akurat to"

Fot. Ks. Daniel Grocholewski

Około 40 osób wyruszyło we wtorek z nadmorskiego Pustkowa w Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

W kolejnych dniach dołączą nowi pielgrzymi, a w Szczecinie największa grupa, by dalej wędrować przed Cudowny Obraz Matki Bożej.



Pielgrzymi wyruszyli sprzed krzyża, który jest repliką tego na Giewoncie. Niektórzy wybierają fragment trasy. Tak, jak pani Beata z Rudy Śląskiej.



- Niestety nie damy rady dojść aż do Jasnej Góry. Jesteśmy tu na urlopie z prababcią, dość wiekową, ponad 90-letnią. Cel jest jednak dla mnie jasny: odwiedzić naszą Maryję, wymodlić się, podziękować za rok, który minął i poprosić o kolejne łaski - mówi pani Beata.



Pan Edward jest z parafii św. Katarzyny w Goleniowie.



- Według mnie, pielgrzymka to rekolekcje. Żeby się spotkać z Matką Bożą, trzeba być dobrze przygotowanym. Myślę, że te 20 dni pielgrzymowania to akurat to, żeby być przygotowanym na spotkanie z Matką Bożą, kiedy wejdę tam do kaplicy - przyznał pan Edward.



Zapisy wciąż trwają na szczecinska.pl, ale można zrobić to też na trasie.