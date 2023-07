Kolejowy paraliż w "Czasie Reakcji" Radia Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Całkowite wstrzymanie ruchu było konieczne - tak PKP Polskie Linie Kolejowe tłumaczą poniedziałkowe, prawie dwugodzinne postoje pociągów w rejonie dworca Szczecin Główny.

Jak mówił w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego spółki ok. godz. 17:30 w lokomotywie pociągu Szczecin-Zakopane doszło do zadymienia. Konieczna była interwencja Straży Pożarnej.



- Po godzinie 17.52 na wniosek i żądanie Straży Pożarnej wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej zarówno nad torem nr 2 jak i nad torem nr 1. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany - relacjonował.



Pociągi ruszyły ok. godz. 19:30. Ruchu kolejowego nie można było skierować na inny, położony na południu most nad Regalicą, bo trwa jego przebudowa.



- Nowy most, który powstaje na Regalicy - w miejsce mostu zwodzonego - będzie mostem dwutorowym, co oznacza, że przepustowość będzie zwiększona - dodał.



Przebudowa ma się zakończyć do końca roku.