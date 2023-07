Miliardy dofinansowania na tor podejściowy do portu w Świnoujściu

Nowy tor podejściowy do portu w Świnoujściu otrzyma dofinansowanie w wysokości 7,33 miliardów złotych, z czego około 2,8 miliarda to środki unijne.

Umowę podpisali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Urzędu Morskiego w Szczecinie w obecności przedstawicieli resortów funduszy i polityki regionalnej oraz infrastruktury.



Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda powiedział podczas konferencji prasowej, że celem inwestycji są zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości trasy wodnej.



- Mówimy tu o pogłębieniu do 17 metrów toru wodnego o szerokości 500 metrów. To są już tory wodne przystosowane do dużych jednostek, które powodują, że nasza infrastruktura portowa będzie się rozwijała a transport towarów pomiędzy krajami poza unijnymi będzie również mógł być zwiększony - powiedział Puda.



Głębokość obecnie funkcjonującego toru wynosi 14,5 metra, a jego część przebiega poza polskimi obszarami morskimi. Trasa nowej inwestycji będzie w całości położona na terenie naszego kraju.



Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zaznaczył, że obecnie rozpoczyna się proces projektowania.



- Zakładamy, że budowa inwestycji zakończy się w terminie. Terminal 2027, całość inwestycji 2029. Jest to realizacja naszych obietnic wpisująca się w cały proces rozwoju portów - podkreślił.



Budowa nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu jest częścią programu rządu na lata 2023-2029. Całkowita wartość programu wynosi 10,26 miliardów złotych.