Ekopracownia, czyli "żeby dzieci przez zabawę uczyły sie dbania o przyrodę" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

17 czeków przekazali dziś przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utworzenie tzw. ekopracowni.

Ekopracownia to po prostu klasa; dobrze wyposażona w sprzęt, gdzie dzieci będą się uczyć o przyrodzie.



- Pieniądze otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota w wysokości 50 tysięcy złotych została przeznaczona na wyposażenie ekopracowni. Wszystkie elementy, wszystkie pomoce, które będą służyły do poszerzania wiedzy dzieci i młodzieży w naszej szkole - zapowiedział burmistrz Dobrej koło Nowogardu, Krzysztof Wrzesień.



Wyposażenie ekopracowni nie jest tanie. Pierwsze ekopracownie w naszym regionie już działają.



- Pamiętam kilkanaście takich otwarć. Moim marzeniem jest, żeby w każdej szkole była taka ekopracownia, żeby dzieci przez zabawę uczyły się dbania o przyrodę - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zaakceptował 40 wniosków na stworzenie ekopracowni. Dziś symboliczne czeki wręczono w Szkole Podstawowej w Dorej koło Nowogardu. To tam powstanie kolejna ekopracownia.