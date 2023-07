Szałabawka: rozliczymy tych, którzy pozwolili na nielegalne wysypiska

Samorządowcy, którzy wydają decyzję na składowanie niebezpiecznych odpadów powinni być rozliczeni, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. W ten sposób komentuje sprawę firmy z Polic, która zostawiła górę odpadów przy ulicy Kamiennej. Za ich usunięcie zapłaciło państwo.

- Myślę, że kolejnym tematem po wyborach dla rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie rozliczenie porządnie tych osób, które tych starostów, tych burmistrzów, którzy doprowadzili do tego, że te wysypiska w Polsce z taką ilością, w takiej ilości powstały.Cały koszt utylizacji odpadów z ulicy Kamiennej w Policach to 29 milionów złotych.- Bo ktoś te śmieci ściągnął. Ja nie jestem prokuratorem, nie chcę osądzać kogoś, ale ktoś na te śmieci pozwolił, żeby one się tam znalazły. Niejednokrotnie słyszę o takich przypadkach, że samorządowcy wręcz są korupcyjne, umoczeni w tego typu sprawy - dodaje Szałabawka.Odpady mają zostać usunięte do końca roku a w miejscu składowiska posadzony las.Do Polski trafiały odpady z Niemiec, Belgii, Holandii i Włoch.