Traktorzysta. Rekord wakacji: ponad trzy promile

źródło: https://pixabay.com/pl/4874671/xesisex/CC0 - domena publiczna

Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie i prowadził traktor - 59-letni mężczyna z powiatu gryfińskiego rekordzistą tegorocznych wakacji.

23 lipca około godz. 21.30 na drodze między Nowym Objezierzem a Moryniem doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierującego, który poruszał się ciągnikiem rolniczym.



- Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia przebadali 59-letniego mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 1,51 miligrama na litr, czyli po przeliczeniu na promile jest to ponad trzy promile. Jeżeli chodzi o ostatni czas, jest to niechlubny rekord wakacji - mówi asp. Jakub Kuzmowicz, oficer prasowy KPP w Gryfinie.



Mieszkańcowi powiatu gryfińskiego zatrzymane zostało prawo jazdy.



Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności, a także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.