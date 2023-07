W Kołobrzegu można obejrzeć Enigmę

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Enigma, czyli z greckiego po prostu zagadka – taką nazwę nosiła niemiecka maszyna szyfrująca, do której złamania przyczynili się polscy kryptolodzy. W kołobrzeskim Muzeum Oręża Polskiego właśnie wyeksponowano oryginalny zabytek pochodzący z lat trzydziestych XX wieku.

Mijają dokładnie 84 lata od konferencji w podwarszawskich Pyrach, gdy delegacje z Francji i Wielkiej Brytanii przyjechały do Polski, by zapoznać się z osiągnięciami polskich kryptologów. Zajmowali się oni złamaniem kodu Enigmy, czyli niemieckiej maszyny szyfrującej stanowiącej dotychczas wielką tajemnicę.



We wtorek kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego oficjalnie odsłoniło nową ekspozycję, czyli oryginalną maszynę wyprodukowaną w latach trzydziestych XX wieku. Jak wskazują historycy, to jeden z cenniejszych eksponatów znajdujących się w muzeum.



Piotr Leszmann, kustosz muzeum mówi, że Enigmę samodzielnie przywiózł do muzeum jeden z pracowników w 1987 roku, jednak dotychczas nie była ona tak mocno eksponowana. - Pojechał do Torunia nocnym pociągiem i z Enigmą przyjechał do Kołobrzegu. Wiemy, że ma wartość materialną, ale dla nas, muzealników, historyków ma przede wszystkim wartość historyczną.



Oryginalny egzemplarz Enigmy można oglądać w kołobrzeskim muzeum przy ul. Emilii Gierczak.