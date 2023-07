Od soboty duże zmiany komunikacyjne na Krzekowie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej czekają was kolejne zmiany. W weekend zlikwidowana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa na Krzekowie.

To w związku z pracami przy budowie przedłużenia ul. Sosabowskiego. Tak będzie od nocy z soboty na niedzielę.



Tramwaje linii 5 będą kursować na trasie Żołnierska - Wawrzyniaka. Tę trasę obsługiwać będą tramwaje dwukierunkowe. Duża miana w kursowaniu tramwajowych siódemek. Składy kursować będą na trasie Stocznia Szczecińska - Turkusowa, oznacza to że w ogóle nie dojadą na Pogodno.



Autobusy linii 60 między przystankami „Taczaka” i „Zawadzkiego Kościół” w obu kierunkach kursować będą ulicami: Taczaka, Łukasińskiego, Czorsztyńską/Reduty Ordona, Wernyhory i Klonowica.



75 dojadą tylko do Osiedla Zawadzkiego, a nie jak wcześniej do pętli Krzekowo. Zmiany dotyczą również linii nocnych. Przywrócony za to zostanie ruch tramwajowy przez al. Piastów do pętli „Pomorzany”.