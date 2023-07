Niemiecka policja zatrzymała nielegalnych migrantów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nielegalni migranci z bliskiego wchodu zatrzymani w pobliżu polskiej granicy. Niemiecka policja zatrzymała 13 osób na drodze w miejscowości Schwedt. Tak było w minioną niedzielę. Informuje portal MOZ.de

Migranci poruszali się samochodem z łotewskich tablicach rejestracyjnych. Jechał nim łotewski kierowca, dziewięć obywatelek Afganistanu i czterech obywateli Iranu. To kobiety i mężczyźni w wieku do 22 do 47 lat i siedmioletnie dziecko.



Żaden z nich nie posiadał dokumentów niezbędnych do legalnego wjazdu do Niemiec.



Policja prowadzi dochodzenie w sprawie dwóch osób, podejrzanych o przemyt ludzi. Trwa śledztwo w tej sprawie.