Wody Polskie zatykają nielegalne ścieki

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Pracownicy Wód Polskich prowadzą akcję zatykania nielegalnych odpływów ścieków do polskich rzek w tym do Odry.

Zaczopowaliśmy już setki nielegalnych rur odprowadzających nieczystości, mówi prezes Wód Polskich Krzysztof Woś. - Stąd też nasza akcja czopowania, czyli zamykania tych wszystkich wylotów. W tej chwili w całej Polsce, tych nielegalnych wylotów, mam dane z piątku 746, wylotów zamknęliśmy i w stosunku do nich uruchomiliśmy procedurę likwidacyjną.



Tylko na Odrze zaczopowano ponad 200 wylotów.



- Jeśli chodzi o dorzecze Odry to takich wylotów zamknęliśmy 220, więc widać skalę problemu. Czyli to też nie tylko kopalnie, nie tylko instalacje wodno-kanalizacyjne, ale także nasze przydomowe różnego rodzaju działania, które potem kończą się tym, że my tą wodę odprowadzamy do np. rzeki Odry - dodaje Woś.



Według informacji jakie podano podczas konferencji w sprawie Odry za zanieczyszczenie rzeki w 60 procentach odpowiadają ścieki komunalne a tylko w 11 procentach przemysłowe.