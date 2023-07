Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkaniec wielkopolski postrzelony z broni śrutowej nad morzem. Do zdarzenia doszło w Sarbinowie.

Wszystko rozegrało się przy „grze w trzy kubki”. 52-latek z wielkopolski wziął udział w zabawie, zorientował się to oszustwo i w pewnym momencie doszło między nim a organizatorem do sprzeczki.



Wtedy organizator strzelił do mężczyzny. Poszkodowany trafił z urazem głowy do szpitala.

Policjanci zatrzymali 21-latka. Usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Został objęty policyjnym dozorem.

Policja ostrzega przez „grą w trzy kubki”. Wielokrotnie w tej zabawie dochodzi o oszustw.