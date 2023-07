Słowacki turysta zaatakował ratowników wodnych. Interweniowała policja. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w Sarbinowie.

Mężczyzna miał wejść do w nocy do kwatery ratowników. Zaatakował nożem młodą dziewczyną i chłopaka. Oboje mieli rany cięte w okolicy twarzy.



Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili jego rysopis. Został zatrzymany następnego dnia.



29-latek usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie został tymczasowo aresztowany. Poszkodowani trafili do szpitala.