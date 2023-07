Szczecińska stocznia pracuje nad wycieczkowcem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Elementy wycieczkowca powstają w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. Zakład rozpoczął współpracę z jedną z najstarszych stoczni niemieckich-Meyer Werft.

Wulkan przekazał już pierwsze bloki do budowanego przez Meyera statku Carnival Jubilee. Są to części komina. Elementy trafiły do stoczni w Papenburgu. To tam Meyer Werft posiada swoje suche doki, gdzie powstają wycieczkowce. Doki są zakryte i są to największe tego typu konstrukcje na świecie.



Stocznia Wulkan może budować sekcje o wadze do 4500 ton i eksportować je na pontonach pływających.



Wycieczkowiec Carnival Jubilee jest niemal gotowy, ma 344 metry długości i 42 szerokości, na swój może zabrać 5374 pasażerów na statku pracuje 1735 osób.