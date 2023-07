PiS: W Szczecinie trwa festiwal podwyżek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Platforma Obywatelska wraz z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem cały czas podnoszą opłaty w mieście-informują radni Prawa i Sprawiedliwości. W środę stanęli przed szczecińską Arkonką i argumentowali, że ceny na miejskie kąpieliska są zbyt wysokie.

Mówi Radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Kurzawa.



-Kiedy w naszym mieście rządziło Prawo i Sprawiedliwość z prezydentem Piotrem Krzystkiem, podwyżek za bilety nie było. Teraz, w ciągu tej kadencji, kiedy z Piotrem Krzystkiem rządzi Platforma Obywatelska, mamy cały czas podwyżki i są one bardzo wysokie-relacjonowała radna.



Radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Usarz uważa, że podwyżki na kąpieliska w tej wysokości są nieuzasadnione.



-Szanowny Panie Prezydencie Krzystek! Co spowodowało, że aż o 40% musiał Pan podwyższyć ceny biletów na kąpielisko Dąbie czy Głębokie? Czy wzrosły opłaty może z tytułu korzystania ze słońca, piasku, wody?-pytał Krzysztof Usarz.



Mamy serię podwyżek za usługi komunalne dodał Krzysztof Romianowski radny PiS.



-To jest podwyżka za strefę płatnego parkowania, o której już niejednokrotnie tu mówiliśmy, ale będziemy o tym powtarzać tak długo, aż politycy Platformy Obywatelskiej w końcu to zrozumieją, bo mamy takie wrażenie, że dla nich liczy się tylko to, żeby dokręcać śrubę, przysłowiową śrubę mieszkańcom, a nie żeby mieszkańcom pomagać-argumentował Romianowski.



Radni Prawa i Sprawiedliwości dodawali, że chcieli także wydłużyć okres otwarcia miejskich kąpielisk do 30. września. Jak mówili-zabrakło na to zgody radnych Platformy Obywatelskiej i tych, którzy wspierają prezydenta Piotra Krzystka.