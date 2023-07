Będzie więcej polskich posłów w Parlamencie Europejskim

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że polskie zabiegi w Unii Europejskiej dotyczące korekty liczby posłów do Parlamentu Europejskiego okazały się skuteczne.

Jak powiedział, ambasadorowie unijnych krajów w Brukseli zdecydowali o przyznaniu Polsce dodatkowego miejsca.



-Od jakiegoś czasu Polska starała się, aby skorygować liczbę polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, Polska zgodnie z wielkością kraju powinna mieć jednego przedstawiciela więcej i dzisiaj pan minister Szynkowski przekazał informację, że jest zgoda w tym zakresie i Polska zwiększy swoją liczbę reprezentantów w Parlamencie Europejskim z 52 do 53, więc te zabiegi dotyczące tej liczby okazały się skuteczne i Polska w przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie miała o jednego posła więcej-wyjaśniał Piotr Müller.



Wybory do Europarlamentu w unijnych krajach odbędą się od szóstego do dziewiątego czerwca przyszłego roku.