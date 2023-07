źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Archiwalne zdjęcie mostu na Regalicy. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/ Archiwum]

Przęsło nowego mostu na Regalicy zostanie nasunięte na kolejny filar. Tym samym trafi nad główny nurt rzeki.

Operacja nasunięcia przęsła potrwa do piątku.



Przypomnijmy, most ma dwa przęsła na każdy tor kolejowy. Ważą one 1300 ton. Aby most trafił na kolejny filar, trzeba go przesunąć o 180 metrów. Most kolejowy na Regalicy ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku. Ułatwi on ruch barek na Odrze, gdyż będzie wyższy od poprzedniej przeprawy. Usprawni też komunikację kolejową na linii Szczecin-Wrocław. Koszt inwestycji to 347 milionów złotych.