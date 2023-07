W Kołobrzegu powstanie nowe schronisko dla zwierząt?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Krok w stronę budowy nowego schroniska dla zwierząt - tak określana jest dzisiejsza decyzja kołobrzeskich radnych. Chodzi o pozyskanie terenu pod przyszłą inwestycję.

Wszystko wskazuje na to, że kolejne podejście do znalezienia odpowiedniej lokalizacji dla nowego schroniska zakończy się sukcesem. Po tym, jak poprzednie propozycje oprotestowali mieszkańcy, magistrat planuje wybudować schronisko w podkołobrzeskim Rościęcinie, z dala od zabudowy mieszkaniowej.



Podczas dzisiejszej sesji, prezydent miasta Anna Mieczkowska przekonywała radnych, by wydali zgodę na zamianę nieruchomości i tym samym pozyskanie wskazanej działki od KOWR-u.



- Jest naprawdę realna szansa, że jesienią tego roku zlecimy dokumentację projektową i w kolejnych latach - obojętnie kto będzie prezydentem - samorząd miejski wreszcie przygotuje dobre miejsce dla zwierząt - podkreślała Mieczkowska.



Radni byli jednomyślni w tej sprawie. Istnieje więc szansa, że w przyszłym roku rozpoczną się prace, których efektem będzie przeniesienie zwierząt ze starego schroniska przy ul. 6 Dywizji Piechoty. Na ten cel miasto pozyskało już ponad 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.