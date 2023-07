źródło: Grupa NDI źródło: Grupa NDI źródło: Grupa NDI źródło: Grupa NDI źródło: Grupa NDI źródło: Grupa NDI źródło: Grupa NDI

Pierwsza część Nabrzeża Czeskiego w szczecińskim porcie przystosowana do głębokości 12,5 metra.

Wykonawca dostał pozwolenie na użytkowanie. Nabrzeże Czeskie to rejon Kanału Dębickiego, który cały będzie przystosowany do przyjmowania jednostek o zanurzeniu do 12,5 metra.



Prace prowadzone są jednak etapami, tak aby port i firmy przeładunkowe mogły funkcjonować. Teraz w Kanale Dębickim są prowadzone prace czerpalne. Miesięcznie wydobywa się 100 tys. metrów sześciennych urobku, który trafia na nowo wybudowane pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński.



W Kanale Dębickim powstaną też dwa nowe nabrzeża duńskie i norweskie. Koszt przystosowania tego rejonu portu do 12,5 metra to 341 milionów złotych.