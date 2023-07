Co robi rząd, a co samorząd w sprawie Odry?

Co zrobili marszałkowie województw z zachodniej Polski w sprawie rzeki Odry? - pyta przedstawiciel rządu w regionie, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku samorządowcy podpisali porozumienie w sprawie ochrony i odbudowy ekosystemu rzeki Odry. Mieli między innymi powołać międzyregionalny zespół ekspertów i prowadzić monitoring jakości wody z pomocą naukowców uczelni ze wszystkich regionów.Jak jednak zwraca uwagę wojewoda Bogucki, nie ma żadnych informacji o działaniu samorządu w sprawie rzeki: - Co zrobili marszałkowie, którzy podpisali to porozumienie, bo myślę, że jest to istotne, tam też są publiczne pieniądze - nasze wspólne... My realizujemy to jako strona rządowa z publicznych pieniędzy, ale także marszałkowie i samorządy województw dysponują publicznymi pieniędzmi i chciałbym się dowiedzieć na co one zostały przeznaczone i jakie realne działania zostały podjęte przez marszałków województw. Nie wystarczy zrobić kolejnej konferencji...Porozumienie podpisano w towarzystwie mediów. Samorządowcy twierdzili, że "muszą wyręczyć państwo", ale zdaniem przedstawiciela rządu - konkretów brak.- My cały czas mówimy o działaniach ze strony rządowej - Wód Polskich, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Aktywów Państwowych, wojewodów itd., itd... Przypomnę, że na początku tamtego kryzysu marszałkowie podpisali porozumienie i powiem szczerze nie wiem co z niego wynikło. Jakie działania zostały realnie - nie na papierze i przez spotkania - podjęte? - pyta Bogucki.Przypomnijmy, latem 2022 roku doszło do zatrucia toksynami złotej algi rzeki Odry. Samorządy związane z Platformą Obywatelską obciążyły za katastrofę przemysł.