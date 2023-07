Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Przez prawie trzy lata znęcał się nad rodziną - bił córkę pięścią, uderzał, szarpał i wyzywał partnerkę. Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował akt oskarżenia wobec oprawcy.

Mężczyzna został zatrzymany, sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie. Sprawca częściowo przyznał się do zarzucanych czynów. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat za kratami.