Reprezentantka Polski siatkarką Chemika [WIDEO]

Reprezentantka Polski wzmacnia skład Grupy Azoty Chemika. Monika Fedusio została nową siatkarka polickiej drużyny.

Monika Fedusio, zawodniczka Grot Budowlanych Łódź, została Siatkarką Sezonu 2022/2023 🏆🏐🔝 pic.twitter.com/f34bDFxmHq — Polsat Sport (@polsatsport) May 23, 2023

23-letnia zawodniczka podpisała kontrakt z polickim klubem ważny do końca czerwca 2024 roku. Monika Fedusio w poprzednim sezonie występowała w Grocie Budowlani Łódź i zatrzymała Chemika w ćwierćfinale Tauron Ligi.Łodzianki wygrały wówczas rywalizację play-off 2:1 a mierząca 181 centymetrów wzrostu siatkarka była w decydującym o awansie do półfinału mistrzostw Polski pojedynku w Szczecinie najlepiej punktującą zawodniczką łódzkiej drużyny.Przyjmująca po udanym sezonie ligowym została powołana do reprezentacji Polski i zdobyła brązowy medal Ligi Narodów. W kadrze trenera Stefano Lavariniego grały także dwie inne zawodniczki Chemika Martyna Łukasik i Agnieszka Korneluk.Po pozyskaniu Moniki Fedusio w Grupie Azoty Chemiku ważne umowy na nowy sezon ma dziesięć siatkarek. O odzyskanie tytułu mistrza Polski dla polickiego klubu walczyć będą w nowym sezonie Marlena Kowalewska, Agnieszka Korneluk, Iga Wasilewska, Martyna Łukasik, Natalia Mędrzyk, Monika Jagła, Martyna Grajber-Nowakowska, Rumunka Elizabet Inneh-Varga oraz Brazylijka Bruna Honorio.